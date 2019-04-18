2019-04-18T04:03:31+03:00
Общество

В Хабаровске около 40 семей ждут сдачи новостройки на улице Алексеевской

Сейчас готовность дома составляет 72 процента
Ольга КИВА
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В Хабаровске около 40 семей ждут сдачи новостройки на улице АлексеевскойВ Хабаровске около 40 семей ждут сдачи новостройки на улице АлексеевскойФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске к концу года планируют сдать еще одну новостройку, расположенную на улице Алексеевской. Ключи от новых квартир в этом доме мечтают получить около 40 семей. Ориентировочно дом достроят к концу этого года.

- Правительство края и администрация города договорились предоставить компенсационный участок застройщику. Речь идет о территории в границах улиц Запарина-Дзержинского-Амурского бульвара. На данный момент специалисты проверяют смету, занимаются соглашением, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день готовность дома, рассчитанного на 68 квартир, составляет 72 процента. Ранее возведением новостройки занимались МУП «УКС». По условиям, дом должны были сдать в декабре 2015 года, однако сроки все время переносились. В феврале этого года из-за банкротства предприятия на нем было введено внешнее управление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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