В Хабаровске около 40 семей ждут сдачи новостройки на улице Алексеевской

СЕГОДНЯ 03:46 2019-04-18T04:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске к концу года планируют сдать еще одну новостройку, расположенную на улице Алексеевской. Ключи от новых квартир в этом доме мечтают получить около 40 семей. Ориентировочно дом достроят к концу этого года.

- Правительство края и администрация города договорились предоставить компенсационный участок застройщику. Речь идет о территории в границах улиц Запарина-Дзержинского-Амурского бульвара. На данный момент специалисты проверяют смету, занимаются соглашением, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день готовность дома, рассчитанного на 68 квартир, составляет 72 процента. Ранее возведением новостройки занимались МУП «УКС». По условиям, дом должны были сдать в декабре 2015 года, однако сроки все время переносились. В феврале этого года из-за банкротства предприятия на нем было введено внешнее управление.

ИСТОЧНИК KP.RU