Количество больных ВИЧ в ЕАО увеличилось в первом квартале

СЕГОДНЯ 04:17 2019-04-18T04:21:10+03:00

Случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией и вирусным гепатитом А не было вообще

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В ЕАО подвели итоги по заболеваемости населения в первом квартале 2019 года. В целом за три месяца в области зарегистрировали почти 18 тысяч случаев инфекционных заболеваний. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество пациентов увеличилось на 24,1 процента. Также зарегистрировали 91 случай паразитарных болезней, что на 33,5 процента меньше, чем январе-марте 2018 года.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора в ЕАО, в целом сократилось количество больных с сальмонеллезными, острыми кишечными инфекциями и инфекционным мононуклеозом. Также реже регистрировали случаи заболевания туберкулезом, сифилисом, гонококковой инфекцией, бактериальной пневмонией и энтеробиозом.

Специалисты отмечают, что не было пациентов с диагнозами корь, краснуха, дифтерия, коклюш, эпидемический паротит, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом. Не зафиксировали случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией и вирусным гепатитом А.

Пациентов с кишечными инфекциями, наоборот, было больше, равно как и заразившихся ВИЧ-инфекцией. Во втором случае зарегистрировали 22 случая, в первом квартале 2018 года количество заболевших равнялось семи. От укусов клещей пострадали пока только два человека, из них один – ребенок. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировали.

ИСТОЧНИК KP.RU