2019-04-18T04:51:04+03:00
Происшествия

Смертью женщины закончилась авария на Матвеевском шоссе в Хабаровске

Потерпевшая переходила дорогу по «зебре» и оказалась под колесами авто
Ольга КИВА
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Смертью женщины закончилась авария на Матвеевском шоссе в ХабаровскеСмертью женщины закончилась авария на Матвеевском шоссе в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В краевой столице накануне днем, 17 апреля, случилась авария, которая закончилась смертью пешехода. Потерпевшая переходила дорогу по «зебре», но до противоположного края трассы не добралась – ее сбила машина.

- По предварительной информации, за рулем авто Toyota Corona находился трезвый водитель. Он ехал по Матвеевскому шоссе в сторону улицы Штурманской. Происшествие случилось в районе дома №17 по улице Посадочной. После аварии потерпевшую доставили в больницу, где она и скончалась, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

Известно, что у потерпевшей диагностировали ушибленную рану головы, рваную рану левой голени, множественные переломы ребер с повреждением легких. Смерть пациентки наступила в течение первых суток. О водителе известно, что стаж вождения у него пять лет, документы в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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