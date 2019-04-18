Налетчики в Комсомольске безжалостно распотрошили сейфы офисов микрозаймов

СЕГОДНЯ 05:13 2019-04-18T05:13:10+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре руководитель микрофинансовой организации обратился в полицию и рассказал о хищении. С его слов, неизвестные пробрались в офис, взломали сейф и достали из него 31 тысячу рублей. Заявитель попросил разобраться в ситуации и найти злоумышленников, с чем правоохранители справились.

- Оперативникам удалось задержать двоих подозреваемых. Ранее фигурантов уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. К слову, вскоре выяснилось, что задержанные причастны еще к одному преступлению. Во втором случае им удалось обогатиться на 36 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Деньги подозреваемые потратили по своему усмотрению. В отношении фигурантов завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Один из задержанных на время следствия будет находиться под стражей, второй – на свободе и под подпиской невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU