В Хабаровском крае земским врачам собираются заплатить до миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:36 2019-04-18T06:04:07+03:00

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В Хабаровском крае собираются платить до миллиона врачам, пожелавшим работать в глубинке. Постановление об этом подписал накануне Сергей Фургал. Деньги на выплаты будут выделять в рамках программы «Кадры здравоохранения».

- Так, на 700 тысяч рублей подъемных смогут претендовать сотрудники со средним медицинских образованием – фельдшеры, акушерки и медсестры. В рамках программы работу найдут специалисты в возрасте до 50 лет. Получить выплату можно лишь на должностях в конкретных больницах, указанных в отдельном перечне. Заявители должны отработать в медучреждении не менее пяти лет. При этом на выплаты могут рассчитывать и те, кто уже устроился в учреждения из списка в 2018 году, - рассказали в минздраве края.

Напомним, что в регионе в прошлом году за счет подъемных удалось трудоустроить 17 человек. Еще 53 специалиста нашли работу в рамках проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер», где применяются похожие условия. Так, врач получает также один миллион рублей, а фельдшеры ФАПов и скорой помощи – 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU