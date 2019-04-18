2019-04-18T06:05:20+03:00
Происшествия

На Камчатке спасли свалившегося со скалы альпиниста

Мужчина оказался на выступе, с которого ни вверх, ни вниз не мог двинуться
Ольга КИВА
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На Камчатке спасли свалившегося со скалы альпинистаНа Камчатке спасли свалившегося со скалы альпинистаФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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На Камчатке помощь спасателей понадобилась альпинисту, свалившемуся со скалы. Происшествие случилось накануне, 17 апреля, на Никольской сопке в краевой столице. На место оперативно отправились дежурные смены спасателей, которые в течение получаса помогали мужчине спуститься на землю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пострадавший находился на так называемом «балконе» - выступе в середине скалы. Оттуда мужчина не смог самостоятельно выбраться, движение было невозможно ни вверх, ни вниз.

Пострадавшего доставили к подножью сопки и оказали ему первую помощь. Когда спасатели добрались до альпиниста, у него уже появились первые признаки переохлаждения. При осмотре у человека обнаружили также ссадины, полученные при падении. Мужчину доставили в больницу.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по номеру «01» со стационарного телефона и «101» с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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