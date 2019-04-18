2019-04-18T06:22:39+03:00
Происшествия

Пассажиры иномарки в Хабаровске пострадали в аварии из-за неудачного маневра

Молодых людей с травмами доставили в больницу
Ольга КИВА
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Пассажиры иномарки в Хабаровске пострадали в аварии из-за неудачного маневраПассажиры иномарки в Хабаровске пострадали в аварии из-за неудачного маневраФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Накануне, 17 апреля, в центре краевой столицы случилась авария, жертвами которой стали две девушки один парень. Все пострадавшие ехали пассажирами в машине Toyota Corolla, которой управлял трезвый водитель. Планы молодежи резки изменились, когда автомобиль выехал на перекресток улиц Ленинградская-Ким-Ю-Чена.

Как сообщил информированный источник, на этом участке в иномарку врезалась другая Toyota Corolla, которая двигалась по улице Ленинградской, со стороны улицы Ленина в сторону Батуевской ветки. От удара машина продолжила бесконтрольное движение, выехала за пределы дороги и врезалась в фасад здания.

Пострадавшие молодые люди будут лечиться амбулаторно. В отношении водителя второй иномарки составили административный протокол. На момент происшествия мужчина также был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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