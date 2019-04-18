2019-04-18T06:57:40+03:00
Общество

Торговка краснокнижной рыбой в Хабаровском крае заплатит за жажду наживы

Нажиться на продаже осетровых женщина пыталась в 2018 году
Ольга КИВА
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Торговка краснокнижной рыбой в Хабаровском крае заплатит за жажду наживыТорговка краснокнижной рыбой в Хабаровском крае заплатит за жажду наживыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае вынесли приговор торговке краснокнижной рыбой. Женщина пыталась нажиться на продаже осетровых, однако теперь сама вынуждена платить за это сомнительное удовольствие.

- По материалам дела, на преступление фигурантка пошла в 2018 году. Она купила незаконно 12 частей рыб осетровых видов в селе Мариинском Ульчского района. Затем женщина подготовила товар для реализации, но завершить начатое дело не смогла. Ее действия пресекли сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На суде удалось доказать вину нарушительницы, которую обвиняли в покушении на незаконную продажу частей особо ценных водных биологических ресурсов. По приговору суда, нарушительнице придется заплатить штраф в сумме восемь тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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