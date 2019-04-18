СЕГОДНЯ 07:25 2019-04-18T08:40:20+03:00

Пожар в ЕАО мог уничтожить дом вместе с семьей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Помощь пожарных накануне понадобилась домовладельцам из села Волочаевка. Хозяева постройки увидели, как полыхает пристройка летней кухни, и бросились тушить пламя. Пока хозяева пытались спасти имущество, соседи стали звонить пожарным.

- Сами домовладельцы пытались потушить пожар с помощью подручных средств. Это помогло немного сдержать пламя до приезда огнеборцев. Подоспевшие на помощь пожарные увидели, как полыхают летняя кухня, веранда и крыша дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Обитатели частного дома успели эвакуироваться до приезда пожарных. Жертв среди людей нет. По факту происшествия проводят проверку. Сотрудникам пожарной инспекции предстоит выяснить причины пожара и оценить ущерб, который причинило пламя.

ИСТОЧНИК KP.RU