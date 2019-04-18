2019-04-18T08:39:00+03:00
Происшествия

В Комсомольске мопед от кражи не спасло даже противоугонное средство

Завести транспорт злоумышленник смог с помощью проводов
Ольга КИВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Комсомольска-на-Амуре однажды не обнаружил на привычном месте свой мопед. Он специально оснастил транспорт противоугонным средством, однако это не помогло. За помощью потерпевший обратился в полицию.

- Вскоре оперативники задержали 19-летнего горожанина, который, по версии следствия, причастен к угону. Несмотря на молодой возраст, парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснили, что подозреваемый заметил в одном из жилых дворов припаркованный мопед. Он повредил противоугонное средство и отогнал двухколесный транспорт, а завел его с помощью проводов зажигания. Парень сначала катался по городу, а когда двигатель мопеда вышел из строя, злоумышленник бросил чужой транспорт и скрылся.

В отношении парня возбудили уголовное дело за угон. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского края
Сельчанин в Хабаровском крае рискнул хранить на даче килограммы наркотиков
Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»
Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске
Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денег
В Комсомольске «ямочно» отремонтируют 39 улиц
Для учителей в Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ
Больше 60 миллионов рублей потратят в Хабаровском крае на борьбу с бедностью
Пожар в ЕАО мог уничтожить дом вместе с семьей
Торговка краснокнижной рыбой в Хабаровском крае заплатит за жажду наживы
Пассажиры иномарки в Хабаровске пострадали в аварии из-за неудачного маневра
На Камчатке спасли свалившегося со скалы альпиниста
В Хабаровском крае земским врачам собираются заплатить до миллиона рублей
Налетчики в Комсомольске безжалостно распотрошили сейфы офисов микрозаймов
Смертью женщины закончилась авария на Матвеевском шоссе в Хабаровске
Количество больных ВИЧ в ЕАО увеличилось в первом квартале
В Хабаровске около 40 семей ждут сдачи новостройки на улице Алексеевской
Хабаровчанин принудительно отработает после покупки и употребления наркотиков
Землю в заказнике под Хабаровском предложили под кладбище
Погода в Хабаровске на 18 апреля 2019 года: днем до +15 градусов, дождь
Декретниц в Хабаровском крае бесплатно обучат новой профессии
Делец из Хабаровска брал деньги за красивую иллюзию партнерства
Хабаровские школьники споют песни военных лет
В парке «Динамо» в Хабаровске устроят чистку и проведут ревизию насаждений
В Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организаций
Студентам ночью в Хабаровске пришлось расстаться с ценными вещами
Комсомольск частично останется без электричества 19 апреля