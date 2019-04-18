В Комсомольске мопед от кражи не спасло даже противоугонное средство

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-18T08:39:00+03:00

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Житель Комсомольска-на-Амуре однажды не обнаружил на привычном месте свой мопед. Он специально оснастил транспорт противоугонным средством, однако это не помогло. За помощью потерпевший обратился в полицию.

- Вскоре оперативники задержали 19-летнего горожанина, который, по версии следствия, причастен к угону. Несмотря на молодой возраст, парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснили, что подозреваемый заметил в одном из жилых дворов припаркованный мопед. Он повредил противоугонное средство и отогнал двухколесный транспорт, а завел его с помощью проводов зажигания. Парень сначала катался по городу, а когда двигатель мопеда вышел из строя, злоумышленник бросил чужой транспорт и скрылся.

В отношении парня возбудили уголовное дело за угон. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU