В Комсомольске мопед от кражи не спасло даже противоугонное средство
Житель Комсомольска-на-Амуре однажды не обнаружил на привычном месте свой мопед. Он специально оснастил транспорт противоугонным средством, однако это не помогло. За помощью потерпевший обратился в полицию.
- Вскоре оперативники задержали 19-летнего горожанина, который, по версии следствия, причастен к угону. Несмотря на молодой возраст, парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время расследования выяснили, что подозреваемый заметил в одном из жилых дворов припаркованный мопед. Он повредил противоугонное средство и отогнал двухколесный транспорт, а завел его с помощью проводов зажигания. Парень сначала катался по городу, а когда двигатель мопеда вышел из строя, злоумышленник бросил чужой транспорт и скрылся.
В отношении парня возбудили уголовное дело за угон. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU