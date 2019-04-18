2019-04-18T12:26:35+03:00
Общество

Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского края

Призыв глава региона адресовал руководителям районов и городов
Ольга КИВА
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Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского краяКонструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского краяФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Глава Хабаровского края призвал руководителей районов и городов активнее включаться в реализацию национальных проектов. Сергей Фургал отметил, что управленцам на местах нужно подходить к работе более конструктивно.

- Из запланированных на сегодняшний день - национальные проекты в рамках «майского» указа президента. Они касаются различных сфер – культуры, ЖКХ, строительства, образования, здравоохранения и других. Чтобы реализовать задуманное, руководителям районов нужно внимательнее относиться к запросам населения и понимать, какие объекты нужны в селах, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также в регионе обсудили приготовления к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день закончили проводить медицинское обследование ветеранов, на постоянной основе организовали доставку лекарств. В первом квартале 2019 года на закупку препаратов выделили около 100 тысяч рублей по льготным рецептам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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