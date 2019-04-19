2019-04-19T03:00:10+03:00
Происшествия

Собутыльник и телефон исчезли одновременно после застолья в Хабаровском районе

Мужчина хотел продать гаджет, но не успел
Ольга КИВА
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Собутыльник и телефон исчезли одновременно после застолья в Хабаровском районеСобутыльник и телефон исчезли одновременно после застолья в Хабаровском районеФото: Тимур ХАНОВ
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Жительница Хабаровского района неплохо провела время в компании своего собутыльника. Вместе они выпивали, а позже женщина уснула. Когда она проснулась, то не нашла в квартире ни приятеля, ни телефона стоимостью 14 тысяч рублей. Она обратилась в полицию и попросила разобраться в ситуации.

- Оперативники установили, что к преступлению причастен 23-летний житель села Осиновая речка. Ранее у парня уже были проблемы с законом – его судили за имущественные преступления. Он действительно пьянствовал вместе с потерпевшей и, по версии следствия, прихватил устройство, когда уходил, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный хотел продать телефон, но не успел. Гаджет нашли у него при обыске. В отношении молодого человека завели очередное уголовное дело по статье «Кража». За это преступление максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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