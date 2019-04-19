Разбором свалок в Хабаровске займутся десятки тысяч горожан

СЕГОДНЯ 03:12 2019-04-19T03:12:16+03:00

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В Хабаровске идет подготовка в генеральной уборке, которая состоится уже в эти выходные. Ожидается, что на субботники придут более 35 тысяч горожан. Перед тотальной чисткой уже заготовили 25 тысяч мешков под сбор мусора. Управляющие компании, ТСЖ готовы выдавать жильцам лопаты, грабли и метлы для очистки газонов и дворов.

- В планах разобрать более 30 свалок и отремонтировать несколько десятков детских и спортивных площадок. Кроме того, собираются высадить 20 саженцев деревьев на Уссурийском бульваре. К слову, зимой снесли около 900 старых и больных деревьев, - сообщил Олег Гроо, исполняющий обязанности заместителя мэра по городскому хозяйству.

Отметим, что 20 апреля более 220 грузовиков и самосвалов будут курсировать по улицам города и бесплатно вывозить собранный мусор на перегрузочную станцию «Северная».

ИСТОЧНИК KP.RU