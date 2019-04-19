СЕГОДНЯ 04:51 2019-04-19T04:51:08+03:00

«PROдобро»: форум для добровольцев пройдет в Комсомольске и Хабаровске ФОТО: Комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края

Участники обсудят нынешние проблемы в сфере волонтерства и попробуют найти пути их решения

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В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске с 25 по 26 апреля пройдет краевой форум добровольцев «PROдобро». Ожидается, что мероприятие объединит порядка 200 человек. Среди участников будут руководители и лидеры добровольческих объединений, организаторы добровольческой деятельности, «серебряные добровольцы».

- Во время форума будут обсуждать меры поддержки добровольчества в крае, определят круг проблем и выработают предложения для их решения. В мероприятии будут участвовать спикеры Роспатриотцентра, автономной некоммерческой организации «ДоброТворец» из Казани. Также перед собравшимися выступят профессиональные организаторы крупных событий и программ развития добровольчества Хабаровского края, - прокомментировал Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края.

Для гостей организуют семь площадок. «Волонтерство Победы будущего», «Корпоративное добровольчество», «Волонтерство в социальной сфере», «Медиа-добровольчество», «Серебряное добровольчество – драйвер межпоколенческих связей» и «Юный доброволец» - это события, которые пройдут в Хабаровске. Сессию от директора АНО «ДоброТворец» по добровольчеству в сфере культуры организуют в Комсомольске-на-Амуре.

Более подробная информация по участию в форуме по телефону (4212) 32-30-70.

ИСТОЧНИК KP.RU