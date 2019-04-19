СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-19T07:27:36+03:00

Яблоки из Польши «похоронили» на полигоне бытовых отходов в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровском крае уничтожили 10 ящиков яблоки, которые в регион доставили из Польши. Согласно требованиям действующего законодательства, ввозить продукцию из этой страны в Россию запрещено. Об это то ли не знал, то ли забыл поставщик, которого задержали в поселке Ванино.

- Запрещенный товар обнаружили на одном из складов 18 апреля. Общий вес яблок составил 138,2 килограмма. Полностью всю продукцию изъяли и доставили на полигон бытовых отходов, где ее и уничтожили, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

За уничтожением яблок наблюдали не только понятые, но и сам владелец груза. По фруктам прошелся трактор, после которого на земле остались только сочные следы запрещенной продукции. Напомним, что ограничения на ввоз товара из ряда европейских стран ввели в стране в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU