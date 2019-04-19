2019-04-19T07:27:36+03:00
Общество

Яблоки из Польши «похоронили» на полигоне бытовых отходов в Хабаровском крае

С помощью трактора уничтожили 10 ящиков санкционной продукции
Ольга КИВА
Поделиться:
Яблоки из Польши «похоронили» на полигоне бытовых отходов в Хабаровском краеЯблоки из Польши «похоронили» на полигоне бытовых отходов в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае уничтожили 10 ящиков яблоки, которые в регион доставили из Польши. Согласно требованиям действующего законодательства, ввозить продукцию из этой страны в Россию запрещено. Об это то ли не знал, то ли забыл поставщик, которого задержали в поселке Ванино.

- Запрещенный товар обнаружили на одном из складов 18 апреля. Общий вес яблок составил 138,2 килограмма. Полностью всю продукцию изъяли и доставили на полигон бытовых отходов, где ее и уничтожили, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

За уничтожением яблок наблюдали не только понятые, но и сам владелец груза. По фруктам прошелся трактор, после которого на земле остались только сочные следы запрещенной продукции. Напомним, что ограничения на ввоз товара из ряда европейских стран ввели в стране в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист из Приморья наворовал в Хабаровске почти на полтора миллиона рублей
Стоимость проезда в автобусе от Комсомольска до Хабаровска увеличат в мае
Ветеран Великой Отечественной войны в Хабаровске отметила 90-летие
В Хабаровске стартует прием заявлений от молодых семей на жилищную субсидию
Ученых в Хабаровском крае поддержат грантами
В Комсомольске по-новому будут расселять жильцов аварийных домов
В Хабаровском крае установили новый рекорд по добыче золота
«PROдобро»: форум для добровольцев пройдет в Комсомольске и Хабаровске
Особенным дорожным полотном «укроют» улицу Краснореченскую в Хабаровске
Не сданный вовремя отчет обошелся сахалинскому бизнесмену втридорога
Экс-руководителю «Дальспецстроя» с космодрома «Восточный» вынесли приговор в Хабаровске
Разбором свалок в Хабаровске займутся десятки тысяч горожан
Собутыльник и телефон исчезли одновременно после застолья в Хабаровском районе
Ошибка на дороге могла стоить жизни водителю в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 19 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, осадки
Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского края
Сельчанин в Хабаровском крае рискнул хранить на даче килограммы наркотиков
Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»
Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске
Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денег
В Комсомольске «ямочно» отремонтируют 39 улиц
Для учителей в Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ
Больше 60 миллионов рублей потратят в Хабаровском крае на борьбу с бедностью