СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-19T09:43:14+03:00

Опасные мясные полуфабрикаты попали на прилавки в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровском крае нашли торговцев опасными мясными полуфабрикатами. Магазин с некачественной продукцией располагается в поселке Ванино. Там на прилавках обнаружили товар, срок годности которого уже истек. Кроме того, мясо птицы, предлагаемое покупателям в этой же торговой точке, оказалось без сопроводительных документов. Также не было маркировки на таре.

- Некачественные полуфабрикаты обнаружили во время внеплановой проверки. В общей сложности непригодными для реализации признали чуть больше девяти килограммов продукции, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора в Хабаровском крае и ЕАО.

Как результат, административные протоколы составили в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит торговая точка, и двух физических лиц. После проверки нарушителям выдали предписание. Остается надеяться, что продавцы все поняли и больше не будут нарушать правила торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU