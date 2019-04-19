2019-04-19T09:43:14+03:00
Общество

Опасные мясные полуфабрикаты попали на прилавки в Хабаровском крае

У некоторой продукции истек срок годности, а мясо птицы оказалось без сопроводительных документов
Ольга КИВА
Поделиться:
Опасные мясные полуфабрикаты попали на прилавки в Хабаровском краеОпасные мясные полуфабрикаты попали на прилавки в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае нашли торговцев опасными мясными полуфабрикатами. Магазин с некачественной продукцией располагается в поселке Ванино. Там на прилавках обнаружили товар, срок годности которого уже истек. Кроме того, мясо птицы, предлагаемое покупателям в этой же торговой точке, оказалось без сопроводительных документов. Также не было маркировки на таре.

- Некачественные полуфабрикаты обнаружили во время внеплановой проверки. В общей сложности непригодными для реализации признали чуть больше девяти килограммов продукции, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора в Хабаровском крае и ЕАО.

Как результат, административные протоколы составили в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит торговая точка, и двух физических лиц. После проверки нарушителям выдали предписание. Остается надеяться, что продавцы все поняли и больше не будут нарушать правила торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Биробиджанец заказал через интернет металлоискатель, а получил кукурузные хлопья
Ремонтировать улицу Выборгскую в Хабаровске будут по ночам
Пригородные поезда между Биробиджаном и Облучьем отменили с 19 апреля
«Академик Федоров» с врачами прибудет в Хабаровский край в июле
Рецидивист из Приморья наворовал в Хабаровске почти на полтора миллиона рублей
Стоимость проезда в автобусе от Комсомольска до Хабаровска увеличат в мае
Ветеран Великой Отечественной войны в Хабаровске отметила 90-летие
Яблоки из Польши «похоронили» на полигоне бытовых отходов в Хабаровском крае
В Хабаровске стартует прием заявлений от молодых семей на жилищную субсидию
Ученых в Хабаровском крае поддержат грантами
В Комсомольске по-новому будут расселять жильцов аварийных домов
В Хабаровском крае установили новый рекорд по добыче золота
«PROдобро»: форум для добровольцев пройдет в Комсомольске и Хабаровске
Особенным дорожным полотном «укроют» улицу Краснореченскую в Хабаровске
Не сданный вовремя отчет обошелся сахалинскому бизнесмену втридорога
Экс-руководителю «Дальспецстроя» с космодрома «Восточный» вынесли приговор в Хабаровске
Разбором свалок в Хабаровске займутся десятки тысяч горожан
Собутыльник и телефон исчезли одновременно после застолья в Хабаровском районе
Ошибка на дороге могла стоить жизни водителю в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 19 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, осадки
Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского края
Сельчанин в Хабаровском крае рискнул хранить на даче килограммы наркотиков
Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»
Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске
Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денег
В Комсомольске «ямочно» отремонтируют 39 улиц
Для учителей в Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ
Больше 60 миллионов рублей потратят в Хабаровском крае на борьбу с бедностью