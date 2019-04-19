СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-19T10:17:42+03:00

Пригородные поезда между Биробиджаном и Облучьем отменили с 19 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Это вынужденная мера в связи с проведением плановых ремонтных работ

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В Еврейской автономии временно отменяют пригородные поезда, курсирующие на участке между Биробиджаном и Облучьем. Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, ограничение вступает в силу с 19 апреля и будет действовать до 3 июня. Запрет касается пригородных поездов, следующих по маршрутам:

– № 6861 «Биробиджан-Облучье», отправление из Биробиджана в 18:20. Должен был курсировать 19 и 21 апреля, а также в периоды 26-28 апреля, 3-5 мая, 10-12 мая, 17-19 мая, 24-26 мая, с 31 мая по 2 июня.

– № 6862 «Облучье-Биробиджан», отправление из Облучья в 07:08. Должен был курсировать 20 и 22 апреля, в периоды 27-29 апреля, 4-6 мая, 11-13 мая, 18-20 мая, 25-27 мая, 1-3 июня.

– № 6263 «Биробиджан-Облучье», отправление из Биробиджана в 7:17. Должен был курсировать 19 и 21 апреля, в периоды 26-29 апреля, 3-6 мая, 10-13 мая, 17-20 мая, 24-27 мая, 31 мая – 3 июня.

– № 6264 «Облучье – Биробиджан», отправление из Облучья в 17:00. Должен был курсировать 19 и 21 апреля, в периоды 26-29 апреля, 3-6 мая, 10-13 мая, 17-20 мая, 24-27 мая, 31 мая – 3 июня.

Пассажирам приносят извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU