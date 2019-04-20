2019-04-20T08:29:41+03:00
Общество

В Хабаровском крае на 103 году жизни скончалась хранительница негидальской культуры

Анна Порфирьевна Надеина была известной мастерицей и заслуженной художницей России
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае на 103 году жизни скончалась хранительница негидальской культуры ФОТО: Официальный сайт администрации района имени Полины ОсипенкоВ Хабаровском крае на 103 году жизни скончалась хранительница негидальской культуры ФОТО: Официальный сайт администрации района имени Полины Осипенко
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В Хабаровском крае стало известно о кончине Анны Порфирьевны Надеиной. Известная мастерица, хранительница негидальской культуры и заслуженная художница России скончалась на 103 году жизни.

Как сообщили в администрации района имени Полины Осипенко, родилась Анна Порфирьевна 25 октября 1016 года в селе Дуки Нижне-амурской области. Сейчас это Солнечный район. Во время войны она много лет работала в селах, с детства занималась пошивом национальной одежды. Изготовленные ею изделия украшали выставки в Москве, Ленинграде, Улан-Удэ, Хабаровске. Среди экспонатов были торбаза, сумки, кумаланы, тапочки, рукавицы и перчатки. Ее работы до сих пор хранятся в краеведческом музее имени Гродекова, художественном музее Хабаровска, в районном краеведческом музее села имени Полины Осипенко

С 1970 года Анна Порфирьевна стала членом Союза художников РСФСР, а с 1981 года членом Союза художников СССР. Ее работа отмечена дипломами за участие в выставках в Чехословакии, Германии, Финляндии, Японии и Дагестане. Также ей вручали грамоты «Народный мастер Приамурья» и «Гран-При» на краевом фестивале фольклорно-обрядовых праздников «Бубен дружбы» в 2007 году и многими другими наградами.

Также Анна Порфирьевна была хранительницей устного народного творчества негидальцев, помогала переводить национальные сказки, песни, обычаи, обряды на родной язык. Несколько лет работала с российскими и зарубежными научными лингвистическими экспедициями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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