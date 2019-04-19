Биробиджанец заказал через интернет металлоискатель, а получил кукурузные хлопья

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-19T11:17:01+03:00

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Житель Биробиджана решил заказать через интернет металлоискатель. Продавца он нашел на сайте бесплатных объявлений, созвонился с ним и обговорил условия сделки. В качестве предоплаты покупатель перевел две тысячи рублей, первоначальная стоимость заказа была 12 тысяч. Остаток он собирался перечислить, когда получит покупку.

- Посылку заявитель получил, но когда открыл коробку, сильно удивился. Внутри вместо желаемого металлоискателя лежал лист бумаги, кукурузные хлопья и пачки соли. Расстроенный горожанин пришел в полицию писать заявление, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Мужчина также пытался дозвониться до продавца, но тот на звонки не отвечал. По данному факту возбудили и расследуют дело.

Жителям области настоятельно рекомендуют заказывать товары только на проверенных сайтах и не переводить предоплату за товар неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU