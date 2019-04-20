Бывший главный инженер Хабаровского водоканала осужден к семи с половиной годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-20T06:17:29+03:00

Приговор ему был вынесен за растрату средств на строительство Тунгусского водозабора

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В Хабаровском крае к лишению свободы осужден бывший главный инженер муниципального предприятия "Водоканал" Константин Домнин за хищение бюджетных средств при строительстве Тунгусского водозабора. Приговор ему накануне вынес Центральный районный суд Хабаровска.

- Подсудимый признан виновным в растрате в особо крупном размере чужого имущества, совершенная с использованием своего служебного положения, организованной группой, получении коммерческого подкупа в составе организованной группы, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении боеприпасов, - сообщили в краевой прокуратуре.

Суд установил, что с марта 2010 года по октябрь 2011 года Домнин и другие участники созданной директором МУП Хабаровска «Водоканал» организованной группы, используя свое служебное положение, похитили более 164,5 миллона рублей бюджетных средств, закупив по завышенной цене у предпринимателя и иностранной компании специальное оборудование для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения подземных вод.

Также Домнин совместно с другими руководителями водоканала получили в виде коммерческого подкупа 28 миллионов рублей от предпринимателя, поставлявшего комплекты оборудования по завышенной цене.

Кроме того, с февраля 2015 года по сентябрь 2016 года главный инженер и другие участники организованной группы причинили существенный вред интересам МУП «Водоканал», заключив договор с аффилированной организацией на поставку оксихлорида алюминия по завышенной цене, похитив при этом около 27 миллионов рублей.

Помимо этого, в период с августа 2012 года по октябрь 2013 года, Домнин совместно с директором водоканада организовали подключение к централизованной сети холодного водоснабжения помещений коммерческой фирмы, принадлежащей их родственникам. Работы по подключению на сумму свыше 5 млн. рублей были оплачены из средств МУП по фиктивному договору.

Также Домнин незаконно приобрел и хранил у себя дома 45 патронов к нарезному огнестрельному оружию.

- Суд приговорил Константина Домнина к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 56 миллионов рублей. Также он лишен на 2 года права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, - добавили в прокуратуре.

Также с осужденного суд взыскал в пользу МУП «Водоканал» и администрации Хабаровска сумму причиненного ущерба в размере более 194 миллионов рублей. Ранее на изъятые у Домнина денежные средства в рублях и валюте был наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу. За участие в тех же действиях ранее был осужден замдиректора Хабаровского водоканала (четыре года колонии), уголовные дела в отношении других соучастников находятся на рассмотрении по существу в Центральном районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU