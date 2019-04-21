2019-04-21T02:44:15+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 21 апреля 2019 года: днем до +11, возможен небольшой снег с дождем

Погода далека от идеально, но выходной не испортит
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 21 апреля 2019 года: днем до +11, возможен небольшой снег с дождемПогода в Хабаровске на 21 апреля 2019 года: днем до +11, возможен небольшой снег с дождемФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане возможны небольшие осадки. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -1 +1. Днем +9 +11.

В Хабаровске возможен небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0 -2. Днем +9 +11.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +1 +3, днем +13 +15.

В Советской Гавани и Ванино ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +7 +9. Возможны небольшие осадки.

В Комсомольске-на-Амуре небольшие осадки. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1 +1. Днем +9 +11.

В Чегдомыне небольшие осадки. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3 -5. Днем +6 +8.

В Николаевске-на-Амуре небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +3 +5.

В Охотске сильный снег, метель. Ветер юго-восточный 15–20 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем -1-+1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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