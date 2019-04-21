Футболисты «СКА-Хабаровск» одержали очередную победу переиграв воронежский «Факел»

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-21T04:31:17+03:00

Армейцы вели в счете всю игру, пропустив единственный гол только в добавленное время

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Сет матча 1:3. Первым отличился Максим Казанков, забив со штрафного у ворот хозяев поля. Местные болельщики посчитали гол спорным, однако у судей сомнений не возникло и на повторе было видно, как мяч пересек линию ворот и только после этого вратарь «Факела» выбил его в поле.

Второй гол забил Иван Хомуха, с углового на 52 минуте матча. Третий раз ворота хозяев распечатал Владимирас Камешс получив мяч от Эдуарда Булия.

Вырвавшись вперед, хабаровчане немного сбавили темп и в конце второго периода «Факел» создал немало опасных моментов у наших ворот. От неминуемых голов команду спасали Андрей Буйволов, Кирилл Суслов и конечно Егор Генералов.

Однако воронежцам все-таки удалось забить гол престижа буквально в последнюю минуту добавленного времени.

Сейчас Хабаровский СКА остается на шестой строчке турнирной таблицы, однако от четвертого места его отделяет всего одно очко. Следующий матч состоится на поле армейцев, в среду 24 апреля. Красно-синие будут принимать подмосковный клуб «Химки» находящийся на 11 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU