СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-21T07:32:12+03:00

Соединение радиоэлектронной борьбы в Хабаровском крае отметило свое семидесятисемилетие Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Одно из самых технологичных подразделений Восточного военного округа выросло из отдельной кабельно-шестовой роты

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Сейчас в задачи соединения входит подавление элементов систем управления войсками и оружием любого вероятного противника на восточном театре военных действий. В настоящее время основным соединением радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа является 17 отдельная бригада.

Свое 77-летие соединение отметила торжественным собранием, на котором поздравили ветеранов военной службы и вручили новенькие погоны и ведомственные награды действующим военнослужащим. Мероприятие завершилось выступлением роты почетного караула и торжественным маршем.

- На территории подразделения была развернута выставочная экспозиция, на которой были представлены современные образцы комплексов РЭБ «Москва», «Красуха», «Мурманск-БН», АЗПП «Леер-3», стоящие на вооружении соединения, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU