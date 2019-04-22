Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
В Хабаровске произошло массовое ДТП с участием четырех иномарок. Случилось все ночью на минувших выходных в центре города. Водитель за рулем Mazda Axella около 5 утра ехал по улице Тургенева в районе 46 дома, когда он не справился с управлением и врезался в припаркованный Nissan Note. Налетел автолюбитель и на дорожный знак, повредив его.
От удара Nissan Note отбросило на на рядом припаркованный автомобиль Toyota Corolla Axio. Эту иномарку откинуло на стоящий рядом Nissan Laurel, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Хабаровскому краю.
Госавтоинспекторы уточнили, что водитель Nissan Note получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него перелом части позвоночника. У предполагаемого виновника аварии травм нет, на момент аварии он был пьян, что подтвердил тест. В других машинах людей не было.
ИСТОЧНИК KP.RU