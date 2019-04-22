2019-04-22T13:16:42+03:00
Общество

«Амурские волны 2019» в Хабаровске: где купить билеты на концерты фестиваля

Фестиваль «Амурские волны 2019» в Хабаровске пройдет с 27 мая по 2 июня
Александра ШОПЕНКО
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«Амурские волны 2019» в Хабаровске: где купить билеты на концерты фестиваля«Амурские волны 2019» в Хабаровске: где купить билеты на концерты фестиваляФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровске на финишную прямую вышли организаторы фестиваля «Амурские волны 2019» в Хабаровске. Список участников практически утвержден, программа сформирована. Пройдена и еще одна ступень – в продажу запущены билеты на концерты оркестров-участников фестиваля.

В продажу уже поступили билеты на дефиле-представление, которые пройдут в «Платинум Арене» 31 мая и 1 июня. Купить их можно в кассах Хабаровского краевого цирка и кинотеатра «Совкино». Кстати, только в последнем можно приобрести билеты на представления у стен Спасо-Преображенского собора.

- В ближайшие дни откроется продажа билетов на сольные концерты коллективов-участников фестиваля. Выступления пройдут в залах Городского дворца культуры и Хабаровской краевой филармонии, а также на сцене цирка, - отметила Елена Костюченко, пресс-секретарь КГАУК «КНОТОК».

Телефон для справок: 67-88-83.

В ТЕМУ:

«Амурские волны - 2019» в Хабаровске: список участников, расписание концертов

Неделю военные оркестры будут выступать для хабаровчан в рамках фестиваля «Амурские волны – 2019» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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