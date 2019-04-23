В Хабаровске появится еще один храм

СЕГОДНЯ 03:27 2019-04-23T05:49:52+03:00

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В Хабаровске на минувших выходных провели символическую закладку камня перед строительством храма возле озера Рица. В торжественном мероприятии приняли участие порядка 100 жителей Индустриального района.

По плану, храм будет деревянным и не очень большим. Бревна для строительства уже подготовили. Одновременно его смогут посетить около 120 человек. Возможно, потом вместо деревянного храма построят каменный. Он будет белоснежный и златоглавый. Также рассматривается и вероятность строительства православной гимназии вблизи церкви. Дети в ней будут изучать не только обязательные предметы, входящие в курс общеобразовательной школы, но и получать углубленные знания основ православия.

- Храм строится не ради храма, а ради людей. Он – средоточие духовной жизни, возможность для тех, кто оказался в нелегкой жизненной ситуации, своевременно получить духовную поддержку, - отметил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Сами же местные жители хотят, чтобы возле храма был разбит красивый парк на берегах озера Рица – по принципу парка «Северного». Городские власти рассказали, что за счет бюджета Хабаровска такой проект не осилить. Градоначальник высказал надежду получить поддержку правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU