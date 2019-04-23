2019-04-23T06:22:39+03:00
Происшествия

Двойное убийство совершил агрессивный житель Хабаровска

Парень ножом зарезал двух женщин, выпивая на берегу Амура
Мария ИГНАТЬЕВА
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Двойное убийство совершил агрессивный житель ХабаровскаДвойное убийство совершил агрессивный житель ХабаровскаФото: Александр ГЛУЗ
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В Хабаровске пьянка на берегу Амура закончилась поножовщиной и смертью двух женщин. Полицейские 16 апреля обнаружили их тела возле реки. Подозреваемого задержали в тот же день по горячим следам. Позже выяснили и подробности случившегося.

Женщины пришли со своим знакомым к реке, чтобы вместе провести время за распитием горячительных. Однако что-то пошло не так. Приятели поругались. В итоге спутник дам схватился за нож и нанес им смертельные удары.

- Мужчина дал признательные показания, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. – Его поместили в следственный изолятор по решению суда. Сейчас создана усиленная следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Теперь 20-летнему парню грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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