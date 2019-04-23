2019-04-23T06:20:50+03:00
Дом. Семья

Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на Камчатку

Хищника высадили в районе мыса Наварин на берегу Тихого океана [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на КамчаткуПоявилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на КамчаткуФото: Социальные сети
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Охотоведы и ветеринары вернули домой белого медведя-путешественника, который приплыл на льдине с Чукотки на Камчатку. Напомним, очень худой на вид хищник почти неделю бродил между северными селами полуострова.

Медведь обернулся на прощание. Фото предоставлено Юрием Колпаком

Медведь обернулся на прощание. Фото предоставлено Юрием Колпаком

Чтобы обезопасить жителей сел Тиличики и Корф, где обжился белый медведь, было решено вернуть его в привычные места обитания – на Чукотку. Местом выпуска выбрали мыс Наварин, тогда как специалисты полагают, что прибыл зверь с юга Чукотского моря.

Камчатского Умку перевозили в специальной укрепленной клетке. Когда ее дверь на месте выпуска отворилась, медведь выскочил и бросился было наутек, но вдруг замешкался. Чтобы придать Умке импульса, специалистам пришлось припугнуть зверя.

Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на Камчатку.Социальные сети

Взмах руки, громкий возглас, и медведь бежит так, что пятки сверкают. Лишь изредка Умка оглядывался на тех, кто привез его в родные края.

Медведя обездвижили на время полета. Фото предоставлено Юрием Колпаком

Медведя обездвижили на время полета. Фото предоставлено Юрием Колпаком

В ТЕМУ:

Медведя, приплывшего на льдине на Камчатку, отправили домой на Чукотку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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