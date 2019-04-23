Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на Камчатку
Охотоведы и ветеринары вернули домой белого медведя-путешественника, который приплыл на льдине с Чукотки на Камчатку. Напомним, очень худой на вид хищник почти неделю бродил между северными селами полуострова.
Медведь обернулся на прощание. Фото предоставлено Юрием Колпаком
Чтобы обезопасить жителей сел Тиличики и Корф, где обжился белый медведь, было решено вернуть его в привычные места обитания – на Чукотку. Местом выпуска выбрали мыс Наварин, тогда как специалисты полагают, что прибыл зверь с юга Чукотского моря.
Камчатского Умку перевозили в специальной укрепленной клетке. Когда ее дверь на месте выпуска отворилась, медведь выскочил и бросился было наутек, но вдруг замешкался. Чтобы придать Умке импульса, специалистам пришлось припугнуть зверя.
Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на Камчатку.Социальные сети
Взмах руки, громкий возглас, и медведь бежит так, что пятки сверкают. Лишь изредка Умка оглядывался на тех, кто привез его в родные края.
Медведя обездвижили на время полета. Фото предоставлено Юрием Колпаком
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ИСТОЧНИК KP.RU