СЕГОДНЯ 06:13 2019-04-23T06:20:50+03:00

Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на Камчатку Фото: Социальные сети

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Охотоведы и ветеринары вернули домой белого медведя-путешественника, который приплыл на льдине с Чукотки на Камчатку. Напомним, очень худой на вид хищник почти неделю бродил между северными селами полуострова.

Медведь обернулся на прощание. Фото предоставлено Юрием Колпаком

Чтобы обезопасить жителей сел Тиличики и Корф, где обжился белый медведь, было решено вернуть его в привычные места обитания – на Чукотку. Местом выпуска выбрали мыс Наварин, тогда как специалисты полагают, что прибыл зверь с юга Чукотского моря.

Камчатского Умку перевозили в специальной укрепленной клетке. Когда ее дверь на месте выпуска отворилась, медведь выскочил и бросился было наутек, но вдруг замешкался. Чтобы придать Умке импульса, специалистам пришлось припугнуть зверя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/704734" frameborder="0"></iframe> Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на Камчатку.Социальные сети

Взмах руки, громкий возглас, и медведь бежит так, что пятки сверкают. Лишь изредка Умка оглядывался на тех, кто привез его в родные края.

Медведя обездвижили на время полета. Фото предоставлено Юрием Колпаком

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ИСТОЧНИК KP.RU