В Хабаровском крае двое школьников спасли профилакторий

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-23T08:21:32+03:00

В Хабаровском крае двое школьников получили благодарности от пожарных Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Пожар случился 13 апреля в городе Амурске. По словам очевидцев, несколько девочек, гулявших по берегу реки, подожгли сухую траву. Огонь вспыхнул сразу и раздуваемый ветром пошел в направлении профилактория «Родник». Школьницы испугались и убежали.

Пал заметили пятиклассник Никита Орлов и его друг Денис Розицкий. Школьники черпали воду ведрами из Амура и заливали пламя. Однако справиться с огнем не удавалось, был слишком сильный ветер.

- У пожарных, прибывших на помощь, ушло больше часа, чтобы полностью потушить пожар. За короткое время огонь распространился на 4 гектара. Для тушения были задействованы 3 автоцистерны и 12 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

Вчера самоотверженные школьники получили благодарственные письма от начальника пожарной части. Награды вручили в присутствии одноклассников и учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU