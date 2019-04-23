Житель Хабаровского края за поджог травы заплатил две тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-23T10:42:23+03:00

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Нарушителя противопожарного режима, действующего сейчас в Хабаровском крае, взяли с поличным сотрудники государственного пожарного надзора. Инспекторы вышли в рейд на улице Базовой и сразу же обнаружили мужчину выжигавшего сухую траву. Причем всего в 10– 20 шагах от него находились автозаправочная станция и небольшой магазинчик. Огонь потушили, а на поджигателя составили административный протокол. Теперь он заплатит штраф – две тысячи рублей.

- На сегодняшний день на территории Хабаровского края пожарно-спасательные подразделения с начала года более полутора тысяч раз реагировали на сообщения о загорании сухой травы и мусора на открытой территории. За нарушение требований пожарной безопасности органами надзорной деятельности к административной ответственности привлечено более 660 физических, должностных и юридических лиц, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас штрафы за нарушение правил пожарной безопасности составляют: для частных лиц – от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Причем, если на территории введен особый противопожарный режим, суммы штрафов увеличиваются вдвое, а если ущерб достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие, то виновные могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

ИСТОЧНИК KP.RU