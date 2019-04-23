Двести тонн зараженной сои выявили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-23T09:43:12+03:00

В соевых бобах содержались два вида сорняка – амброзия полыннолистная и повилика

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Три партии зараженного зерна соевых бобов общим весом 201,7 тонны выявлены в Хабаровском крае. В них содержались два вида сорняка - амброзия полыннолистная и повилика. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Наличие карантинных объектов подтвердили заключения ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Две партии продукции (134,1 тонны) предназначались для отправки в Курган, одна (67,6 тонны) в Новоалтайск, - уточнили в ведомстве.

Специалисты отдела государственного надзора и контроля в области карантина растений, семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выдали на каждую партии продукции предписание ее собственнику. В соответствии с ним, он обязан применить к зараженным партиям зерна карантинные фитосанитарные меры.

Исполнение предписания находится на контроле управления.

ИСТОЧНИК KP.RU