Почти 11 миллиардов рублей потратит Хабаровский край на реализацию национальных проектов в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-23T12:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровский край в 2019 году потратит 10,7 миллиарда рублей на реализацию 11 национальных проектов. Свыше семи миллиардов из них выделит федеральный бюджет, остальные - средства региона. Для того, чтобы достигнуть поставленных в нацпроектах задач, в регионе разработано и утверждено 47 программ.

В России разработано 12 национальных проектов, воплотить в жизнь их должны до 2024 года. Предназначены они для улучшения социально-экономической ситуации и вывода страны на ведущие позиции в мире. Чтобы достигнуть показателей по нацпроектам, разработано 67 федеральных программ.

О ПРОЕКТАХ

Самым затратным в Хабаровском крае стал проект «Демография». На воплощение его мероприятий в жизнь будет направлено порядка 3,7 миллиарда рублей. Среди мер: увеличение процедур ЭКО до 1,3 тысячи, ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до полутора лет - чуть больше 14 тысяч рублей, а для дальневосточников еще и единовременное пособие - 28,1 тысяча рублей.

Кроме этого предполагается давать ипотеку под пять процентов при рождении второго и последующих детей, а также региональный материнский капитал на второго дитя в 30 процентов от федерального. Получается почти 136 тысяч рублей.

- Президентом в национальном проекте поставлена задача ликвидировать проблему с детскими садами для детей от 1,5 до 3 лет к 2021 году. В федеральной программе она раскрывается через создание 190 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях по всей стране, а в региональной - созданием 940 мест в крае, - отметила Мария Авилова, первый заместитель министра по экономическому развитию Хабаровского края.

Вторым по объему финансовых вливаний стал проект «Безопасные и качественные дороги». В Хабаровском крае в этом году отремонтируют 195,2 километра трасс, поставят пункты весогабаритного контроля и установят 22 камеры фото- и видеофиксации нарушений.

К 2024 году в Хабаровске число хороших трасс должно увеличиться с 58,3 до 85,7 процента, а в Комсомольске с 24,3 до 85,2 процента. Кроме того, количество мест с концентрацией ДТП должно снизиться в два раза.

Национальный проект «Жилье и городская среда» получит 1,9 миллиарда рублей. В 2019 году должна быть запущена новая программа ликвидации аварийного жилищного фонда. Кроме этого, с текущего года и до 2024-го планируется расселить людей из аварийных домов в Хабаровске, городе Юности, Амурском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском и Советско-Гаванском районах.

ИТОГ

Стоит отметить, что это была первая информационная встреча по национальным проектам. Депутатам парламента было предложено подключиться к работе по воплощению в жизнь национальных проектов.

- Очень важно разобраться и понять самим: каким образом будет идти реализация национальных проектов. Контроль их исполнения - это, в том числе, права и обязанности депутатов. Да, есть вопросы, но сейчас идет только первый этап и мы должны понимать: какие конечные результаты в рамках проектов мы должны получить, - сказал Сергей Луговской, председатель парламента Хабаровского края.

Он также предложил обратиться к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой включить парламентариев в проектные комитеты и проектные офисы по исполнению национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU