2019-04-24T03:33:42+03:00
Происшествия

Меломан-уголовник стащил у жительницы Хабаровска электрогитару

Мужчина взломал входную дверь и похитил музыкальный инструмент
Кристина ГРИН
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Меломан-уголовник стащил у жительницы Хабаровска электрогитаруМеломан-уголовник стащил у жительницы Хабаровска электрогитаруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в отделение полиции обратилась 49-летняя жительница Хабаровска. Она рассказала о том, что накануне из ее квартиры пропала электрогитара. Неизвестный злоумышленник взломал замок входной двери и пробрался в комнату, после чего обокрал женщину. Ущерб в заявлении хабаровчанка оценила в 10 тысяч рублей.

Оперативник начали расследование. Под подозрение попал 27-летний житель краевого центра. В 2013 году он уже оказывался в поле зрения правоохранителей за кражу. В его отношении было уголовное преследование. Все встало на свои места, когда в квартире злоумышленника нашли ту самую пропавшую электрогитару. Ее уже вернули владелице.

- На время предварительного следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что в отношении хабаровчанина уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За совершенное преступления ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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