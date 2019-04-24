СЕГОДНЯ 04:28 2019-04-24T04:28:20+03:00

На Камчатке депутата заподозрили в любви к пьяной езде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламентария уже ловили в нетрезвом состоянии за рулем машины

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На Камчатке сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов муниципального образования сельского поселения «село Тигиль» 7-ого созыва. Его заподозрили в пьяной езде. При этом ранее у него уже было административное нарушение за аналогичный проступок.

На этот раз, как считают, сотрудники внутренних дел, депутат тоже был пьян. Однако освидетельствовать это медицински, народный избранник отказался.

- По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемый сел за руль снегохода «Буран С-640» и катался по селу Тигиль, пока его не остановил госавтоинспектор. При этом на просьбу пройти тест медицинского освидетельствования на состояние опьянения, мужчина отказался, - отметили в СУ СК по Камчатскому краю.

Сейчас следователи продолжают заниматься расследованием этого дела, чтобы установить все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU