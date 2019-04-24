Тест по истории Великой Отечественной войны устроят в Хабаровском крае
В Хабаровском крае пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие запланировали на 26 апреля. В регионе масштабную проверку знаний устраивают второй год подряд. Она нацелена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и популяризацию исторических знаний, формирование национальной идентичности у граждан.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, регион в прошлом году занял второе место среди субъектов России по количеству участников акции. На первом месте оказалась только Московская область.
- В акции уже успели поучаствовать около 15 тысяч человек, - отметила Ольга Шалыгина, координатор международной акции в Хабаровском крае.
Суть теста сводится к тому, что участники отвечают на 30 вопросов за 30 минут. Список площадок для акции опубликуют на сайте мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU