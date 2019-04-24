Оплата невыполненных работ на космодроме "Восточный" на 800 миллионов рублей обошлась в шесть лет колонии
Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему заместителю начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" (Дальспецстрой) Михаилу Гельману.
Как сообщили в СК России, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий за оплату 800 миллионов рублей за невыполненные работы на космодроме "Восточный" (Амурская область) и приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы.
- Следствием установлено, что в конце 2014 года Гельман в обход установленных конкурсных процедур без реальной проверки благонадежности и финансового состояния контрагента заключил с ЗАО "Аэродромы Мосты Дороги" (ЗАО "АМД") семь договоров на выполнение работ по строительству водозаборных сооружений на объектах космодрома "Восточный", - сообщили в СК.
Отмечается, что на расчетный счет ЗАО, уставной капитал которого составлял 10 тысяч рублей, было перечислено в общей сложности свыше 1,1 миллиарда рублей. Из этой суммы, по оценкам экспертов, свыше 800 миллионов рублей были выплачены за невыполненные работы.
В ходе следствия для возмещения причиненного государству ущерба был наложен арест на денежные средства и имущество Гельмана общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей: две квартиры, четыре нежилых помещения и два машиноместа.
Михаил Гельман решением Центрального районного суда Хабаровска также лишен права занимать определенные должности сроком на три года. Иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного государству, будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
ИСТОЧНИК KP.RU