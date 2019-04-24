2019-04-24T07:06:49+03:00
Общество

Оплата невыполненных работ на космодроме "Восточный" на 800 миллионов рублей обошлась в шесть лет колонии

Бывшему замначальника "Дальспецстроя" Михаилу Гельману вынесли приговор в Хабаровске
Виктор ОРАТАЙ
Поделиться:
Оплата невыполненных работ на космодроме "Восточный" на 800 миллионов рублей обошлась в шесть лет колонииОплата невыполненных работ на космодроме "Восточный" на 800 миллионов рублей обошлась в шесть лет колонии
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему заместителю начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" (Дальспецстрой) Михаилу Гельману.

Как сообщили в СК России, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий за оплату 800 миллионов рублей за невыполненные работы на космодроме "Восточный" (Амурская область) и приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

- Следствием установлено, что в конце 2014 года Гельман в обход установленных конкурсных процедур без реальной проверки благонадежности и финансового состояния контрагента заключил с ЗАО "Аэродромы Мосты Дороги" (ЗАО "АМД") семь договоров на выполнение работ по строительству водозаборных сооружений на объектах космодрома "Восточный", - сообщили в СК.

Отмечается, что на расчетный счет ЗАО, уставной капитал которого составлял 10 тысяч рублей, было перечислено в общей сложности свыше 1,1 миллиарда рублей. Из этой суммы, по оценкам экспертов, свыше 800 миллионов рублей были выплачены за невыполненные работы.

В ходе следствия для возмещения причиненного государству ущерба был наложен арест на денежные средства и имущество Гельмана общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей: две квартиры, четыре нежилых помещения и два машиноместа.

Михаил Гельман решением Центрального районного суда Хабаровска также лишен права занимать определенные должности сроком на три года. Иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного государству, будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ограбление с перчинкой: хабаровчанин пытался обчистить секс-шоп, вооружившись перцовым баллончиком
Сдержать цены на куриное яйцо перед Пасхой обещают производители в Хабаровском крае
«Внимание всем!»: сирены «завоют» в Хабаровском крае
В Хабаровске неопытная автолюбительница сбила двух женщин на тротуаре
Воровка под одеждой вынесла из магазина в Хабаровске брюки, футболку и джемперы
Тест по истории Великой Отечественной войны устроят в Хабаровском крае
На Сахалине в подъезде дома нашли до смерти избитого мужчину
На Камчатке депутата заподозрили в любви к пьяной езде
На развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае выделят 74 миллиона рублей
Меломан-уголовник стащил у жительницы Хабаровска электрогитару
В Хабаровском крае отправят по маршрутам «дачные» рейсы
Погода в Хабаровске на 24 апреля 2019: днем до +13 градусов, без осадков
Почти 11 миллиардов рублей потратит Хабаровский край на реализацию национальных проектов в 2019 году
Жители Хабаровска хотят зарабатывать 57 тысяч рублей в месяц
Житель Хабаровского края за поджог травы заплатил две тысячи рублей
Двести тонн зараженной сои выявили в Хабаровском крае
Холодную воду частично отключат в Краснофлотском районе Хабаровска 25 апреля
В Хабаровском крае двое школьников спасли профилакторий
Хабаровский спецназ отбил приморский аэродром у условных боевиков
Появилось видео спасения белого медведя, который приплыл на льдине на Камчатку
Двойное убийство совершил агрессивный житель Хабаровска
В Хабаровске начался ремонт остановок общественного транспорта
Военные экологи отправятся на очистку острова Большой Шантар в Хабаровском крае
В Хабаровске появится еще один храм