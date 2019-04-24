СЕГОДНЯ 05:21 2019-04-24T07:06:49+03:00

Оплата невыполненных работ на космодроме "Восточный" на 800 миллионов рублей обошлась в шесть лет колонии

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Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему заместителю начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" (Дальспецстрой) Михаилу Гельману.

Как сообщили в СК России, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий за оплату 800 миллионов рублей за невыполненные работы на космодроме "Восточный" (Амурская область) и приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

- Следствием установлено, что в конце 2014 года Гельман в обход установленных конкурсных процедур без реальной проверки благонадежности и финансового состояния контрагента заключил с ЗАО "Аэродромы Мосты Дороги" (ЗАО "АМД") семь договоров на выполнение работ по строительству водозаборных сооружений на объектах космодрома "Восточный", - сообщили в СК.

Отмечается, что на расчетный счет ЗАО, уставной капитал которого составлял 10 тысяч рублей, было перечислено в общей сложности свыше 1,1 миллиарда рублей. Из этой суммы, по оценкам экспертов, свыше 800 миллионов рублей были выплачены за невыполненные работы.

В ходе следствия для возмещения причиненного государству ущерба был наложен арест на денежные средства и имущество Гельмана общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей: две квартиры, четыре нежилых помещения и два машиноместа.

Михаил Гельман решением Центрального районного суда Хабаровска также лишен права занимать определенные должности сроком на три года. Иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного государству, будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU