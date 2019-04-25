СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-25T07:15:48+03:00

Житель Хабаровска потерял друга и попал в изолятор, когда решил уйти от конфликта при помощи ножа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Случилось все накануне в одной из квартир, расположенных в доме по улице Ворошилова в Хабаровске. Мужчина принимал гостей и пригласил к себе домой 35-летнего приятеля. Алкогольные напитки быстро стали катализатором конфликтной ситуации. И вот уже оба хабаровчанина разговаривали на повышенных тонах. Прекратить ссору никому не удалось. В итоге у гостя в руках оказался нож.

Хозяина квартиры экстренно госпитализировали. Исследование показало, что ему был причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас он находится на стационарном лечении. В обстоятельствах произошедшего предстояло разобраться оперативникам.

- Участковые уполномоченные задержали подозреваемого, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны транспортных средств и кражи. Злоумышленник проживает в одном из соседних с заявителем домов.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего» в отношении хабаровчанина полицейские возбудили уголовное дело. До меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания. За совершение преступления ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU