2019-04-25T07:12:24+03:00
Общество

В Хабаровском крае 1 мая «ревизоры» пройдутся по спецтехнике

В регионе через неделю начнется профилактическая операция «Трактор»
Кристина ГРИН
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В Хабаровском крае 1 мая «ревизоры» пройдутся по спецтехникеВ Хабаровском крае 1 мая «ревизоры» пройдутся по спецтехникеФото: Правительство Хабаровского края
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Два раз в год в Хабаровском крае сотрудники ГИБДД и инспекторы гостехнадзора проводят совместную профилактическую операцию под названием «Трактор». Это традиционное мероприятие перед началом посевных работ по проверке самоходной техники. К примеру, в прошлом году «ревизоры» осмотрели почти 1500 единиц техники и провели больше 100 рейдов. Настало время проверки и в этом году. Стартует операция, как сообщает пресс-служба регионального правительства, 1 мая во всех муниципальных районах.

- Особое внимание уделим спецтехнике, задействованной в сельскохозяйственном, дорожном и строительном комплексе, как у юридических, так и частных лиц. Профилактическая операция призвана обеспечить безопасность движения и соблюдение технических правил, - отметил Андрей Коротков, и.о. председателя комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

Разумеется, власти обращают внимание местных жителей на то, что правом управлять самоходной техникой наделены лишь те, кто уже получил удостоверение тракториста. Нарушителей правил, как ни странно, будут наказывать рублем. Штрафы доходят до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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