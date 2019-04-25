Насмерть сбила пожилую женщину с собакой автомобилистка в Хабаровске
Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 24 апреля, вечером. Пожилая женщина 1939 года рождения вышла на прогулку со своей собакой в районе дома 29 А по улице Демьяна Бедного. В это время хабаровчанка, управлявшая Toyota Auris, ехала с улицы Большой в сторону Краснодарской. Пока по неизвестным причинам автомобилистка сбила и женщину, и ее собаку. Они переходили дорогу в неположенном месте.
Вероятно, водитель не могла быстро и своевременно отреагировать на выбежавшего пешехода и допустила наезд. К несчастью, никого спасти не удалось, пожилая хабаровчанка и пес скончались до приезда бригады скорой помощи.
Как отмечают в пропаганде ГИБДД, автомобилистка в момент ДТП была трезва. Имеет стаж вождения с 2000 года. Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи. Все материалы уже переданы оперативникам.
ИСТОЧНИК KP.RU