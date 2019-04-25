2019-04-25T07:09:13+03:00
Происшествия

Насмерть сбила пожилую женщину с собакой автомобилистка в Хабаровске

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи
Кристина ГРИН
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На смерть сбила пожилую женщину с собакой автомобилистка в Хабаровске. ФОТО: пропаганда ГИБДД по Хабаровскому краю.На смерть сбила пожилую женщину с собакой автомобилистка в Хабаровске. ФОТО: пропаганда ГИБДД по Хабаровскому краю.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 24 апреля, вечером. Пожилая женщина 1939 года рождения вышла на прогулку со своей собакой в районе дома 29 А по улице Демьяна Бедного. В это время хабаровчанка, управлявшая Toyota Auris, ехала с улицы Большой в сторону Краснодарской. Пока по неизвестным причинам автомобилистка сбила и женщину, и ее собаку. Они переходили дорогу в неположенном месте.

Вероятно, водитель не могла быстро и своевременно отреагировать на выбежавшего пешехода и допустила наезд. К несчастью, никого спасти не удалось, пожилая хабаровчанка и пес скончались до приезда бригады скорой помощи.

Как отмечают в пропаганде ГИБДД, автомобилистка в момент ДТП была трезва. Имеет стаж вождения с 2000 года. Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи. Все материалы уже переданы оперативникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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