Летом по Дальневосточной железной дороге пустят три дополнительных пассажирских поезда к морю

СЕГОДНЯ 05:34 2019-04-25T08:58:25+03:00

В дачный сезон также дополнительно будут курсировать 73 пары пригородных поездов

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Летом Дальневосточная железная дорога назначит три дополнительных пассажирских поезда дальнего следования, все они будут следовать в места отдыха на морском побережье. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Так, поезд №201/202 сообщением "Владивосток-Хабаровск-1" будет курсировать с 28 июня по 31 августа, а поезд №207/208 сообщением "Новокузнецк-Владивосток" со 2 июля по 30 августа. Еще один поезд №235/236 будет следовать сообщением "Тында-Анапа" с 5 июня по 11 сентября.

С 5 июля изменится периодичность курсирования пассажирского поезда №113/114 сообщением "Тихоокеанская (Находка)- Хабаровск". Поезд будет ходить ежедневно, в другие периоды он ходит по этому маршруту через день.

Как уточнили в пресс-службе ДВЖД, на дороге в период летних пассажирских перевозок 2019 года в графике движения предусмотрено следование 23 пассажирских поездов.

Для перевозки пассажиров в дачный период на магистрали назначены дополнительно 12 пригородных поездов, а всего их будет действовать 73 пары.

ДВЖД (филиал РЖД) проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU