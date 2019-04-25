2019-04-25T08:58:25+03:00
Общество

Летом по Дальневосточной железной дороге пустят три дополнительных пассажирских поезда к морю

В дачный сезон также дополнительно будут курсировать 73 пары пригородных поездов
Виктор ОРАТАЙ
Поделиться:
73 пары пригородных поездов будут обслуживать дачников на Дальневосточной железной дороге73 пары пригородных поездов будут обслуживать дачников на Дальневосточной железной дороге
Изменить размер текста:

Летом Дальневосточная железная дорога назначит три дополнительных пассажирских поезда дальнего следования, все они будут следовать в места отдыха на морском побережье. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Так, поезд №201/202 сообщением "Владивосток-Хабаровск-1" будет курсировать с 28 июня по 31 августа, а поезд №207/208 сообщением "Новокузнецк-Владивосток" со 2 июля по 30 августа. Еще один поезд №235/236 будет следовать сообщением "Тында-Анапа" с 5 июня по 11 сентября.

С 5 июля изменится периодичность курсирования пассажирского поезда №113/114 сообщением "Тихоокеанская (Находка)- Хабаровск". Поезд будет ходить ежедневно, в другие периоды он ходит по этому маршруту через день.

Как уточнили в пресс-службе ДВЖД, на дороге в период летних пассажирских перевозок 2019 года в графике движения предусмотрено следование 23 пассажирских поездов.

Для перевозки пассажиров в дачный период на магистрали назначены дополнительно 12 пригородных поездов, а всего их будет действовать 73 пары.

ДВЖД (филиал РЖД) проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадавшим при пожаре в общежитии на Сахалине, где погибли три человека, обещали помочь
Больше половины ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже посеяли сельхозпредприятия
В Хабаровском крае в апреле создали штаб по "северному завозу"
Пожилую женщину и ребенка за одни сутки вызволили магаданские спасатели из-за закрытых дверей
В Хабаровске снесут восемь бараков, где проживает около сотни человек
На Камчатке спасли пятерых туристов, которых отрезало морским приливом от дороги
Следователи проводят проверку из-за обрушения части дома в Хабаровске
Штукатур-маляр из Комсомольска-на-Амуре обворовал бабушку, угостившую его чаем
Президента России попросили поддержать строительство детских оздоровительных учреждений в Хабаровском крае
Насмерть сбила пожилую женщину с собакой автомобилистка в Хабаровске
«СКА-Хабаровск» уступил на своем поле подмосковным «Химкам»
В Хабаровском крае 1 мая «ревизоры» пройдутся по спецтехнике
Житель Хабаровска потерял друга и попал в изолятор, когда решил уйти от конфликта при помощи ножа
Погода в Хабаровске на 25 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадков
Спортсмен из Хабаровска стал чемпионом мира по киокусинкай
В Хабаровском крае заключенный колонии не захотел отдавать конвоирам мобильный и устроил дебош
Уголовное дело возбудили после истребления стада краснокнижных оленей в заказнике на Сахалине
Крупную свалку мусора убрали в селе под Хабаровском
Георгиевские ленточки начнут раздавать в Хабаровске
Сувенирные монеты по цене старинных купил житель Хабаровска
Ограбление с перчинкой: хабаровчанин пытался обчистить секс-шоп, вооружившись перцовым баллончиком
Сдержать цены на куриное яйцо перед Пасхой обещают производители в Хабаровском крае
«Внимание всем!»: сирены «завоют» в Хабаровском крае
В Хабаровске неопытная автолюбительница сбила двух женщин на тротуаре
Воровка под одеждой вынесла из магазина в Хабаровске брюки, футболку и джемперы