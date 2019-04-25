Президента России попросили поддержать строительство детских оздоровительных учреждений в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:51 2019-04-25T05:51:27+03:00

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Спикер Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской попросил главу государства Владимира Путина поддержать строительство детских оздоровительных учреждений. С таким предложением спикер он обратился на встрече президента России с Советом законодателей РФ, которая состоялась в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Законодательной Думы края.

В преддверии Дня российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча президента России Владимира Путина с Советом законодателей РФ.

Глава государства поздравил парламентариев с профессиональным праздником, отметив, что состав Совета законодателей «позволяет увидеть любую проблему в региональном разрезе, спрогнозировать эффект, плюсы и минусы того или иного законодательного акта для различных территорий страны, оперативно скорректировать ту или иную правовую норму, использовать лучшее из региональных управленческих и нормотворческих практик».

Владимир Путин подчеркнул, что ждет от законодательного корпуса не только планомерной, вдумчивой, но и более интенсивной работы, деятельного участия в практической реализации каждого национального проекта, нацеленности на результат в интересах всех граждан.

Обращаясь к главе государства, Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края предложил руководству страны поддержать в рамках национальных проектов строительство детских оздоровительных учреждений.

- Только в рамках национального проекта «Демография» на финансовую поддержку семей при рождении детей выделяется 2,7 триллиона рублей, ещё 784 миллиарда рублей выделяется по национальному проекту «Образование». Это, конечно, огромные деньги. И лишь одна сфера остаётся, не затронутая национальными проектами, детский отдых. По программе «Десятилетие детства» планом мероприятий предусмотрена основная цель развитие инфраструктуры для организации отдыха детей, их оздоровления. Наверное, будет правильно, Владимир Владимирович, если это будут новые, прежде всего современные объекты для отдыха и оздоровления. Строиться они, по нашему мнению, должны не только в курортных зонах, но и в регионах. Есть большой запрос прежде всего семей, для того чтобы оздоравливать детей на местах, в регионах, - отметил Сергей Луговской и предложил рассмотреть вопрос освобождения от НДС финансирование новых объектов для оздоровления и отдыха детей.

В ходе обсуждения предложения было отмечено, что по поручению президента РФ принято решение не взимать НДС с бизнеса при передаче объектов социального назначения. Между тем, Владимир Путин поддержал необходимость продолжения этой работы.

- Вы правы в том, что, конечно, нужно подумать о том, как поддержать это направление работы, оно важное очень, по детям, и надо прикинуть, что можно сделать, для того чтобы легитимировать эту работу, - сказал Владимир Путин.

На встрече с президентом поднимались и другие важные вопросы. В их числе – ужесточение норм Лесного кодекса, продление материнского капитала до 2025 года и поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространять на такие семьи льготную ипотеку, по аналогии с той, которая начала работать в этом году для семей, где рождается второй ребёнок. Для жителей Дальнего Востока процентная ставка по такому виду ипотечного кредита составляет 5 процентов. Владимир Путин поручил Минфину проработать данный вопрос.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации работает на протяжении семи лет. В 2018 году по предложению Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» спикер Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской вошёл в президиум Совета законодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU