Штукатур-маляр из Комсомольска-на-Амуре обворовал бабушку, угостившую его чаем

СЕГОДНЯ 05:58 2019-04-25T06:56:26+03:00

Старушка пошла на кухню, а мужчина в это время стащил у нее пять тысяч рублей

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В Комсомольске-на-Амуре под суд пойдет штукатур-маляр, обворовавший пенсионерку, у которой он должен был делать ремонт. К старушке рабочего отправила управляющая компания, к которой и обратилась за помощью жертва.

В конце прошлого года квартиру пенсионерки затопили соседи сверху. Поэтому женщина и пошла в УК, чтобы попросить помощи в ремонте – восстановить потолок. В феврале этого года к ней пришли три человека из управляющей компании. Они провели часть необходимых работ, а уже потом пришел маляр, чтобы завершить ремонт.

- В какой-то момент пенсионерка вышла из комнаты на кухню, чтобы заварить рабочему чай. Оставшись один, рабочий увидел торчащий из под подушки кошелек, - рассказывает Владимир Границкий, старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре. – Мужчина решил украсть у пенсионерки деньги в надежде, что пропажи она не заметит.

Добычей штукатура-маляра стали пять тысяч рублей. Деньги мужчина взял и спрятал в карман, кошелек вернул на место, словно ничего не произошло, а потом спокойно пошел пить чай.

- После чаепития потерпевшая вышла в комнату, где находился кошелек, и обнаружила пропажу. Конечно, она начала предъявлять по данному факту претензии обвиняемому, - рассказывает старший помощник прокурора. – Мужчина отнекивался, говорил, что не имеет к пропаже денег никакого отношения. А в итоге поспешил скрыться с места преступления.

Старушка рабочему не поверила и позвонила в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого, потом задержали и допросили его. Штукатур-маляр во всем признался. Деньги старушке вернул. Вскоре он выслушает приговор судьи. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU