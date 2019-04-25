2019-04-25T06:02:21+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку из-за обрушения части дома в Хабаровске

В здании рухнула квартира на втором этаже
Александра ШОПЕНКО
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Следователи проводят проверку из-за обрушения части дома в ХабаровскеСледователи проводят проверку из-за обрушения части дома в ХабаровскеФото: Александра ШОПЕНКО
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Следователи устанавливают причины обрушения угла десятиквартирного дома по Карельской улице в Хабаровске. Напомним, что квартира на втором этаже рухнула вчера, 24 апреля, в 21:42 вечера по местному времени. В происшествии, по информации экстренных служб, никто не пострадал.

Как отмечают в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю, дом был признан аварийным, владельцы и арендаторы квартир из него были расселены. Однако один мужчина отказывался покинуть жилье. В марте 2019 года суд постановил принудительно выселить пенсионера. Однако решение еще не исполнено.

В ходе проверки, как отметили в ведомстве, следователи не только установят причины произошедшего, но и дадут оценку действиям (бездействию) чиновников администрации краевой столицы. Вопросы, связанные с жилым фондом, относятся к их компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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