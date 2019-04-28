СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-28T08:31:48+03:00

В Хабаровском крае Почта России объявила о режиме работы в праздничные майские дни. Фото УФПС по Хабаровскому краю.

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Для обеспечения доступности и качества услуг почтовой связи в праздничные дни Почта России установила специальный режим работы почтовых отделений в Хабаровском крае.

Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

1 и 9 мая являются выходными днями для почтовых отделений Хабаровского края. В эти праздничные дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

2 и 10 мая отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком субботы, 3 мая – по режиму работы воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая отделения почтовой связи будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, сообщили в УПФС по Хабаровскому краю.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU