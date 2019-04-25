На Камчатке спасли пятерых туристов, которых отрезало морским приливом от дороги

СЕГОДНЯ 07:05 2019-04-25T08:58:06+03:00

Спасатели эвакуировали туристов на двух моторных рынках в порт Петропавловска-Камчатского Фото: ДВРПСО МЧС России

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Камчатские спасатели помогли туристам на побережье бухты Шлюпочной. Пятеро туристов оказались отрезанными приливом от основной автодороги в районе "Трех братьев".

Самостоятельно выбраться на "большую землю" они не могли, оказавшимся в заточении на побережье потребовалась помощь спасателей.

Об этом стало известно в Службе спасения по Камчатскому краю накануне вечером.

Для оказания помощи туристам в бухту прибыли спасатели Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Камчатского спасательного центра МЧС России, краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», - сообщили в пресс-службе ДВРПСО.

После обнаружения туристов на обозначенном месте спасатели Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России эвакуировали их на двух моторных лодках в порт Петропавловск-Камчатский.

Медицинская помощь туристам не потребовалась,- уточнили в пресс-службе отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU