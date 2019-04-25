СЕГОДНЯ 07:21 2019-04-25T08:57:58+03:00

В Хабаровске снесут восемь бараков, где проживает около сотни человек Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске в скором времени под снос пойдут восемь бараков. Эти дома с большим процентом износа попали в первый этап реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда. Аварийными они были признаны до января 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска, на покупку и предоставление квартир жильцам аварийного фонда выделено свыше 106 миллионов рублей. В деревянных бараках, которые необходимо расселить в первую очередь, сейчас проживают 95 человек. Все дома расположены в разных районах города.

- Согласно программе переселения, для Хабаровска установлена средняя цена за квадратный метр при покупке квартиры — 66 тысяч 148 рублей. Мы опросили собственников домов, которым в первую очередь необходимо предоставить жилплощадь. Многие из них хотели бы остаться жить в этих же районах города,- рассказала начальник городского управления жилищного фонда и приватизации Светлана Верещагина.

После того, как жильцы бараков получат новое жилье, сами дома подлежат сносу. Участки земли под ними не могут быть использованы для коммерческой застройки, строить для них можно только в социальных интересах города.

Как уточнили в администрации города, всего в Хабаровске до января 2017 года аварийными признаны 89 домов. Адресная программа переселения, в которую они вошли, рассчитана до 2026 года.

ИСТОЧНИК KP.RU