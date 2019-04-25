Пожилую женщину и ребенка за одни сутки вызволили магаданские спасатели из-за закрытых дверей
Магаданские спасатели дважды за сутки вызволяли местных жителей из заточения за внезапно закрывшимися дверями. В одном случае они оказали помощь пожилой женщине, в другом - ребенку.
В первом случае помощь спасателей Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России потребовалась пожилой женщине.
Она упала в квартире и не смогла подняться, чтобы открыть входную дверь дочери, которая пришла проведать родительницу.
- По прибытию к месту вызова, спасатели дежурной смены с помощью слесарного инструмента открыли замок, уложили женщину на кровать, оказали ей первую помощь. Оставив женщину на попечение дочери, убыли к месту несения дежурства, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.
В другом случае за помощью обратилась мать трехлетнего малыша, который находился в запертой квартире. Молодая мама на минуту вышла к соседке, а ребенок в это время закрыл входную дверь изнутри.
- Спасатели, прибыв на место и оценив обстановку, решили проникнуть в квартиру при помощи трехколенной лестницы, так как квартира находилась на втором этаже. Поднявшись по лестнице, спасатель первого класса Эуард Ширяев открыл окно, проник в квартиру и открыл дверь хозяйке квартиры изнутри. К счастью, медицинская помощь ребенку не понадобилась, - отметили в отряде.
В ДВРПСО призвали взрослых быть бдительнее, не оставлять малышей и пожилых людей одних дома и принимать меры, чтобы те не могли закрыться в помещении изнутри.
ИСТОЧНИК KP.RU