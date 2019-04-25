Пожилую женщину и ребенка за одни сутки вызволили магаданские спасатели из-за закрытых дверей

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-25T08:57:51+03:00

В первом случае они вскрыли дверь, во втором - пришлось попасть в дом через окно

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Магаданские спасатели дважды за сутки вызволяли местных жителей из заточения за внезапно закрывшимися дверями. В одном случае они оказали помощь пожилой женщине, в другом - ребенку.

В первом случае помощь спасателей Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России потребовалась пожилой женщине.

Она упала в квартире и не смогла подняться, чтобы открыть входную дверь дочери, которая пришла проведать родительницу.

- По прибытию к месту вызова, спасатели дежурной смены с помощью слесарного инструмента открыли замок, уложили женщину на кровать, оказали ей первую помощь. Оставив женщину на попечение дочери, убыли к месту несения дежурства, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

В другом случае за помощью обратилась мать трехлетнего малыша, который находился в запертой квартире. Молодая мама на минуту вышла к соседке, а ребенок в это время закрыл входную дверь изнутри.

- Спасатели, прибыв на место и оценив обстановку, решили проникнуть в квартиру при помощи трехколенной лестницы, так как квартира находилась на втором этаже. Поднявшись по лестнице, спасатель первого класса Эуард Ширяев открыл окно, проник в квартиру и открыл дверь хозяйке квартиры изнутри. К счастью, медицинская помощь ребенку не понадобилась, - отметили в отряде.

В ДВРПСО призвали взрослых быть бдительнее, не оставлять малышей и пожилых людей одних дома и принимать меры, чтобы те не могли закрыться в помещении изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU