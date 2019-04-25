2019-04-25T08:59:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае в апреле создали штаб по "северному завозу"

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В Хабаровском крае в апреле создали штаб по "северном завозу"В Хабаровском крае в апреле создали штаб по "северном завозу"Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае распоряжением губернатора сформирован штаб по "северному завозу". В этом году в районы с ограниченными сроками навигации предстоит доставить 19,1 тысячи тонн угля и 23,6 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В министерстве ЖКХ края уточнили, что в созданный в апреле штаб вошли сразу несколько краевых ведомств - министерство промышленности и транспорта, минприроды, комитет по развитию ТЭК. Организацией закупок и перевозок занимается краевой оператор "северного завоза" «Межрайтопливо».

- По всем позициям энергоресурсов были объявлены открытые конкурсы. По моторному маслу они уже завершились, по углю и нефтепродуктам - еще идут. В этом году используется новая схема закупок. Раньше был фиксированный пул поставщиков, теперь его нет. На конкурсы выходят сразу несколько компаний, которые конкурируют между собой за счет условий, в том числе цены, - добавили в министерстве.

По данным ведомства, проведение открытых аукционов уже позволило добиться снижения стоимости топлива в отдельных районах. К примеру, если к концу 2018 года цена 1 тонны дизтоплива для Ульчского района с учетом доставки составляла 67,6 тысячи рублей за тонну, то теперь ее будут закупать по 60,4 тысячи рублей.

В районе имени Полины Осипенко фактическую цену снизили с 66,8 тысячи рублей за тонну до 61 тысячи рублей. Существенную экономию власти получили и в Николаевском районе, где закупочная стоимость «дизелей» сократилась сразу на 30% - с 70,7 тысячи рублей за тонну до 53,4 тысячи рублей.

В поселения бассейна Амура топливо завезут до 20 сентября, а в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский - до 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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