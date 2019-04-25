Больше половины ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже посеяли сельхозпредприятия

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-25T08:57:35+03:00

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План по севу ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже выполнен на 60 процентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные краевого минсельхоза.

Предприятия приступили к севу однолетних трав, основные работы ведутся в четырёх районах. По посеву пшеницы и овса лидируют предприятия Хабаровского района - ООО «Даниловка» и СХП «Колос».

Последнее на 23 процента увеличило запланированные показатели по площадям. В районе имени Лазо сев ранних зерновых завершило ООО «Вектор». При этом засеяно на 24 процента больше, чем было ранее запланировано.

- Сейчас основные работы продолжаются в районе имени Лазо и Вяземском. Сев ранних зерновых культур выполнен на 60 процентов. В целом кампания идет по графику. До 10 мая планируется работы завершить. На сегодняшний день предприятия начали посев однолетних трав на зеленые корма. Под них в этом году отведено около 4,1 тысячи гектара. Из них около 270 гектаров уже засеяно, - рассказал Александр Рог-Кустов, начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы министерства сельского хозяйства края.

К посадке картофеля аграрии приступят после того, как в районах установится постоянная среднесуточная температура не ниже 10 градусов тепла.

Всего в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тысячи гектара В весенних полевых работах участвуют 25 сельскохозяйственных организаций и около 50 фермерских хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU