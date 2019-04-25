2019-04-25T08:57:35+03:00
Общество

Больше половины ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже посеяли сельхозпредприятия

Работы развернулись в четырех районах, растет площадь посевов
Виктор ОРАТАЙ
Поделиться:
Больше половины ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже посеяли сельхозпредприятияБольше половины ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже посеяли сельхозпредприятияФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

План по севу ранних зерновых культур в Хабаровском крае уже выполнен на 60 процентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные краевого минсельхоза.

Предприятия приступили к севу однолетних трав, основные работы ведутся в четырёх районах. По посеву пшеницы и овса лидируют предприятия Хабаровского района - ООО «Даниловка» и СХП «Колос».

Последнее на 23 процента увеличило запланированные показатели по площадям. В районе имени Лазо сев ранних зерновых завершило ООО «Вектор». При этом засеяно на 24 процента больше, чем было ранее запланировано.

- Сейчас основные работы продолжаются в районе имени Лазо и Вяземском. Сев ранних зерновых культур выполнен на 60 процентов. В целом кампания идет по графику. До 10 мая планируется работы завершить. На сегодняшний день предприятия начали посев однолетних трав на зеленые корма. Под них в этом году отведено около 4,1 тысячи гектара. Из них около 270 гектаров уже засеяно, - рассказал Александр Рог-Кустов, начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы министерства сельского хозяйства края.

К посадке картофеля аграрии приступят после того, как в районах установится постоянная среднесуточная температура не ниже 10 градусов тепла.

Всего в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тысячи гектара В весенних полевых работах участвуют 25 сельскохозяйственных организаций и около 50 фермерских хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадавшим при пожаре в общежитии на Сахалине, где погибли три человека, обещали помочь
В Хабаровском крае в апреле создали штаб по "северному завозу"
Пожилую женщину и ребенка за одни сутки вызволили магаданские спасатели из-за закрытых дверей
В Хабаровске снесут восемь бараков, где проживает около сотни человек
На Камчатке спасли пятерых туристов, которых отрезало морским приливом от дороги
Следователи проводят проверку из-за обрушения части дома в Хабаровске
Штукатур-маляр из Комсомольска-на-Амуре обворовал бабушку, угостившую его чаем
Президента России попросили поддержать строительство детских оздоровительных учреждений в Хабаровском крае
Летом по Дальневосточной железной дороге пустят три дополнительных пассажирских поезда к морю
Насмерть сбила пожилую женщину с собакой автомобилистка в Хабаровске
«СКА-Хабаровск» уступил на своем поле подмосковным «Химкам»
В Хабаровском крае 1 мая «ревизоры» пройдутся по спецтехнике
Житель Хабаровска потерял друга и попал в изолятор, когда решил уйти от конфликта при помощи ножа
Погода в Хабаровске на 25 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, без осадков
Спортсмен из Хабаровска стал чемпионом мира по киокусинкай
В Хабаровском крае заключенный колонии не захотел отдавать конвоирам мобильный и устроил дебош
Уголовное дело возбудили после истребления стада краснокнижных оленей в заказнике на Сахалине
Крупную свалку мусора убрали в селе под Хабаровском
Георгиевские ленточки начнут раздавать в Хабаровске
Сувенирные монеты по цене старинных купил житель Хабаровска
Ограбление с перчинкой: хабаровчанин пытался обчистить секс-шоп, вооружившись перцовым баллончиком
Сдержать цены на куриное яйцо перед Пасхой обещают производители в Хабаровском крае
«Внимание всем!»: сирены «завоют» в Хабаровском крае
В Хабаровске неопытная автолюбительница сбила двух женщин на тротуаре
Воровка под одеждой вынесла из магазина в Хабаровске брюки, футболку и джемперы