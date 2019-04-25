Пострадавшим при пожаре в общежитии на Сахалине, где погибли три человека, обещали помочь

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-25T09:05:13+03:00

Пострадавшим при пожаре в общежитии на Сахалине обещали помочь Фото: Правительство Сахалинской области

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Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования

Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в общежитии на Сахалинской ГРЭС-2.

Трагедия произошла сегодня ночью в Томаринском районе области и унесла жизни троих человек, еще пятеро пострадало.

- Семьям погибших и пострадавшим важно оказать всю необходимую помощь, и я рассчитываю, что в этом вопросе компании, которые участвуют в строительстве объекта, не останутся в стороне. Пострадали люди. Я поручил исполняющему обязанности председателя областного правительства Владимиру Сидоренко выехать в Томаринский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, и понять, чем можно помочь людям, - сказал Валерий Лимаренко, слова которого приводятся на сайте областной администрации.

Среди пятерых пострадавших при пожаре – один сахалинец. Еще четверо - жители других городов страны: Челябинска, Астрахани, Стерлитамака, Оренбурга. Все они получили отравление продуктами горения.

- Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, – рассказала Ольга Егорова, главный врач Томаринской больницы. - Четверо граждан госпитализированы в хирургическое и терапевтическое отделения больницы. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим обеспечен особый уход. Еще один гражданин направлен на амбулаторное лечение.

Областные власти прорабатывают вопрос оказания адресной помощи пострадавшим во время пожара, добавили в пресс-службе губернатора и правительства островного региона.

ИСТОЧНИК KP.RU